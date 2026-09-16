Beyond Oil And Gold: Venezuela Readies First US Aluminum Shipment In Years As Resource Race Heats Up Venezuela is emerging as a source of energy and critical materials for the US as the Trump administration expands sourcing channels within the Western Hemisphere.
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