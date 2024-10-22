Нефть теряет в цене на фоне стабилизации геополитических рисков Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 22 октября на фоне усилий главного дипломата США по содействию прекращению огня на Ближнем Востоке и замедления роста спроса в Китае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии