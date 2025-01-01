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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2

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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Соответствующая информация была опубликована на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» 1 января.

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