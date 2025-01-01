На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Соответствующая информация была опубликована на сайте Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» 1 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии