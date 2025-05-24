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Западные изоляторы намотались на собственную изоленту

Западные изоляторы намотались на собственную изоленту

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН На западе очередная паника, а точнее истерика. Они не только не смогли изолировать Россию, но руководству российского государства удаётся переманить на свою сторону и объединить вокруг себя те страны, которые запад изо всех сил изолирует от своего садочка.

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