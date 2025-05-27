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Хотя скуку часто считают непродуктивным состоянием, нейробиологи утверждают, что на самом деле она может быть полезна для мозга

﻿﻿. В малых «дозах» он может действовать как естественный механизм преодоления стресса, помогая симпатической нервной системе перезагрузиться и лучше справляться с тревогой.

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