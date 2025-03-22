Политика как он...
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Политика как она есть

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Арестович* раскрыл сенсационную информацию по выборам на Украине

Арестович* раскрыл сенсационную информацию по выборам на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал предполагаемую дату выборов на Украине, а также раскрыл информацию о том, кто из знаковых политиков не будет баллотироваться на высший пост.

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