Life Высказывание депутата Госдумы Николая Арефьева о собачниках является совершенно неуместным.
«Служат в МЧС и на границе»: Призывавшим сжигать собак депутатам напомнили, кто охраняет их сон
Комментарии
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Evgenija Palette
...Чем БОЛЬШЕ Я УЗНАЮ ЛЮДЕЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЛЮБЛЮ СОБАК!... ( надо, чтобы ВСЕ ПОСМОТРЕЛИ НА ЭТОГО, с позволения сказать, ДЕПУТАТА...)... Носит же Земля таких нелюдей... О чем он там? О СЧАСТЬЕ НАРОДНОМ?.... БРЕХУН! ВОН ИЗ ДЕПУТАТОВ!
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18 час.
soylosan
Почему никто в суд не подает. Непонятно. Есть ассоциации кинологов. Общественные организации. Лишать дипнеперкосновенности и в тюрьму за призыв к насилию. Не важно кого, не важно за что. Это депутат Госдумы открыто выдает на публику. Это нарушение уголовного кодекса.
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17 час.
Виктор Гайдуков
Не дай Бог, что бы это случилось в жизни, но попробуйте хотя бы представить себя на месте того человека, а ребёнка особенно, которого загрызают собаки. Почувствуйте их страх и боль! И если у Вас есть хоть капелька ума, то Вы согласитесь с теми людьми, которые ратуют о том, чтобы защитить жизни и здоровье людей, простых прохожих, от животных, бродящих без должного надзора. Даже природа регулирует популяции диких животных.
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11 час.
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