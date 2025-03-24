«Служат в МЧС и на границе»: Призывавшим сжигать собак депутатам напомнили, кто охраняет их сон

Evgenija Palette ...Чем БОЛЬШЕ Я УЗНАЮ ЛЮДЕЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЛЮБЛЮ СОБАК!... ( надо, чтобы ВСЕ ПОСМОТРЕЛИ НА ЭТОГО, с позволения сказать, ДЕПУТАТА...)... Носит же Земля таких нелюдей... О чем он там? О СЧАСТЬЕ НАРОДНОМ?.... БРЕХУН! ВОН ИЗ ДЕПУТАТОВ!

soylosan Почему никто в суд не подает. Непонятно. Есть ассоциации кинологов. Общественные организации. Лишать дипнеперкосновенности и в тюрьму за призыв к насилию. Не важно кого, не важно за что. Это депутат Госдумы открыто выдает на публику. Это нарушение уголовного кодекса.