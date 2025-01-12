«Лаеш азаны» балалар бәйгесе җиңүчеләре билгеле

11 гыйнварда Лаеш районы мөхтәсибәтендә «Лаеш азаны» белем бирү балалар бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Өч атналык курста Лаеш районының Усад, Кече Елга, Зур Кабан, Сокуры, Имәнкискә, Пәрәү, Державино, Чырпы авылларында яшәүче 50гә якын малай катнашты.
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