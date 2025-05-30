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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бийчанин украл сумку с деньгами, пока хозяин ремонтировал телефон, и решил купить телефон

Бийчанин украл сумку с деньгами, пока хозяин ремонтировал телефон, и решил купить телефон

Причем смартфон он пошел покупать в тот же магазин, где находился владелец денег В Алтайском крае 51-летний житель Бийска забрал забытую на лавочке сумку и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает региональное МВД.

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