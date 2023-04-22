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Даниэл Карвальо: «Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами, разбираться в сортах табака, в оттенках вкуса вина»

Даниэл Карвальо: «Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами, разбираться в сортах табака, в оттенках вкуса вина»

Об этом рассказал бывший полузащитник армейцев Даниэл Карвальо. – Первое слово, которое приходит на ум, – сигары! Я сам никогда не курил – ни сигар, ни сигарет, разве что кальян.

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