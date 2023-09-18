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«Сестре помочь деньгами муж не разрешает, при этом регулярно дает значительные суммы своей матери!» – жалуется Люба

«Сестре помочь деньгами муж не разрешает, при этом регулярно дает значительные суммы своей матери!» – жалуется Люба

«Сестре помочь деньгами муж не разрешает, при этом регулярно дает значительные суммы своей матери!» – жалуется Люба— Сестра заняла у меня в августе денег, чтобы старшую дочь к учебному году собрать, – рассказывает двадцативосьмилетняя Люба.

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