«Сестре помочь деньгами муж не разрешает, при этом регулярно дает значительные суммы своей матери!» – жалуется Люба— Сестра заняла у меня в августе денег, чтобы старшую дочь к учебному году собрать, – рассказывает двадцативосьмилетняя Люба.
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