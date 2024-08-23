МО: ВС РФ уничтожили РСЗО MLRS американского производства в Николаевской области

Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS производства США.
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