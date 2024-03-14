Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Краснокаменск , в забойВ Петербурге пойм...
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    и никаких амнистий и УДО.Пусть сдохнут на зоне .В Петербурге пойм...
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    А если у элит США не произойдёт отрезвления? Что тогда? Пологаю тогда маразматики заправляющие получат или гражданску...Америка сломалась...

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Напомню, что непосредственно перед февралем 2022 года Европа заявила, что: – Россия не имеет права голоса в том, кого можно брать в НАТО, а кого нельзя И вообще от них часто можно такое услышать: "Мы суверенные и сами решаем, что нам делать.

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