Финансист предупредила об опасности давать детям телефон для игр

Играя с родительским телефоном, дети могут случайно подвергнуть опасности семейные финансы, рассказала в беседе с RT замдиректора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.
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