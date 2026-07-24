Командир роты: ВС РФ нашли "ключи" для взлома обороны ВСУ в Красном Лимане

Российские военные нашли "ключи" для взлома обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря нестандартной тактике, умелой маскировке и неожиданным маршрутам атаки.
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