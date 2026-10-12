Орловские торговые точки оштрафованы на 1,2 млн рублей за продажу сигарет с нарушениями

С начала года по проверкам орловского Роспотребнадзора арестовано 675 пачек табачной и никотинсодержащей продукции, что составляет почти 50% от проинспектированной продукции.
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