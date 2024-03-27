В Крыму, Запорожской и Херсонской области обеззаразили более 284 тысяч тонн зерна

В этом году специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» провели карантинное фитосанитарное обеззараживание более 284 тысяч тонн зерна в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.