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Крымское информационное агентство

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В Крыму, Запорожской и Херсонской области обеззаразили более 284 тысяч тонн зерна

В Крыму, Запорожской и Херсонской области обеззаразили более 284 тысяч тонн зерна

В этом году специалисты отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарных обработок Южного центра Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» провели карантинное фитосанитарное обеззараживание более 284 тысяч тонн зерна в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

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