ГлагоL

22 515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Чушь какая-то. Кому  нужна  эта  бледная  поганка Собчак?ФСБ предотвратила...
  • aleksandr dikanyov
    Всё на 100 %  ПоддерживаюФСБ предотвратила...
  • Елена Черевашенко
    Что делают большие деньги с людьми, Бритни не врёт, посмотрев на отца, понимаешь, что он монстр, борись, поклонники п...Певица Бритни Спи...

Десятки футбольных фанатов задержаны в Казани за дебош в электричке

Десятки футбольных фанатов задержаны в Казани за дебош в электричке

Задержанные — болельщики московского ЦСКА.фото: t.me/gumvdso--> Полиция задержала 35 футбольных болельщиков, устроивших беспорядки в электричке, следующей из Нижнего Новгорода в Казань, сообщает 15 июля пресс-служба республиканского управления МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх