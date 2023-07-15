Десятки футбольных фанатов задержаны в Казани за дебош в электричке

Задержанные — болельщики московского ЦСКА.фото: t.me/gumvdso--> Полиция задержала 35 футбольных болельщиков, устроивших беспорядки в электричке, следующей из Нижнего Новгорода в Казань, сообщает 15 июля пресс-служба республиканского управления МВД.
Задержанные — болельщики московского ЦСКА.фото: t.me/gumvdso--> Полиция задержала 35 футбольных болельщиков, устроивших беспорядки в электричке, следующей из Нижнего Новгорода в Казань, сообщает 15 июля пресс-служба республиканского управления МВД.
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