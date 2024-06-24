РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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МГПУ по рейтингам RAEX стал первым среди педагогических вузов России

Согласно опубликованным предметным рейтингам, входящим в семейство «Три миссии университета» Московский городской педагогический университет в Ростокине сохранил за собой позицию лучшего педагогического вуза России.

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