Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить вице-премьером — руководителем аппарата правительства первого заместителя министра финансов Ирину Окладникову.
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мало нам наебулиной и вороватых подстилок из МО? Как по моему, так уже достаточно((