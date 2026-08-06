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SPLETNIK

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Появились фото с тайной свадьбы Клавы Коки и Димы Масленникова

Появились фото с тайной свадьбы Клавы Коки и Димы Масленникова

Певица Клава Кока показала фото со своей тайной свадьбы с 31-летним блогером Димой Масленниковым: невеста была в классическом белом платье, молодожёны устроили фотосессию с ретро-автомобилем в популярной у туристов подмосковной усадьбе Середниково.

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