Появились фото с тайной свадьбы Клавы Коки и Димы Масленникова

Певица Клава Кока показала фото со своей тайной свадьбы с 31-летним блогером Димой Масленниковым: невеста была в классическом белом платье, молодожёны устроили фотосессию с ретро-автомобилем в популярной у туристов подмосковной усадьбе Середниково.
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