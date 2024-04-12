Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Чучело,СВО Франции не касается!Мы на Украине её проводим,а Франция хоть и свиньи,но к этому не относятся.Скоро от Укр...Газ становится вс...
  • Eduard
    Хватит даром торговать!Газ становится вс...
  • Сергей Захаров
    Блин читаю ихочеца матом его послать куда-то а д ааа ль (таджикис тан) почему нази депутаты ненапомнят им 90 и91 год...Претензии Таджики...

Полиция ищет нелегалов в Челябинской области при помощи беспилотника

Полиция ищет нелегалов в Челябинской области при помощи беспилотника

Его запустили над тепличными хозяйствами.— Полиция задействовала беспилотник для выявления нарушений миграционного законодательства в Аргаяшском районе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
мне одной кажется, что это издевательство?: заехало больше 10 миллионов, а судами принято решение о депортации 472 человек! и не факт, что всех выдворят😱
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору