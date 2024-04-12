Полиция ищет нелегалов в Челябинской области при помощи беспилотника

Его запустили над тепличными хозяйствами.— Полиция задействовала беспилотник для выявления нарушений миграционного законодательства в Аргаяшском районе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии