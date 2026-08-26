Россиянам рассказали, как заставить себя ходить на спорт и сколько это стоит

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Объем услуг фитнес-центров и спортивных клубов в Москве в первом полугодии 2026 года вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в целом по России – более чем на десять процентов, следует из данных Росстата и Мосстата.