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ФедералПресс

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Россиянам рассказали, как заставить себя ходить на спорт и сколько это стоит

Россиянам рассказали, как заставить себя ходить на спорт и сколько это стоит

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Объем услуг фитнес-центров и спортивных клубов в Москве в первом полугодии 2026 года вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в целом по России – более чем на десять процентов, следует из данных Росстата и Мосстата.

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