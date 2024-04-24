Путин начал арестовывать соратников своих друзей. Как брали зама Шойгу за взятки.

что - то он на <иванова> как - то и не смахивает .

да ещё и имя такое, тимур-лемур..... и фамилия иванов, не стыкуется.

С

Серега

Нет, я очень не против существования оппозиции в стране! Оне нужны, что бы:власть не -"забронзовела"!!! Но власть им-нельзя давать, уже было такое, что :развалили все предприятия(почти все!), а новые-не построили, хотя-обещали!!!