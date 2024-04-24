Сегодня 5,6K прочитали Какая всё-таки интересная у нас страна. Когда команда Навального* опубликовала расследование о роскошной жизни Тимура Иванова, занимавшего должность зама главы Минобороны Сергея Шойгу, все дружно плевались и говорили что такого быть не может.
Путин начал арестовывать соратников своих друзей. Как брали зама Шойгу за взятки.
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Владимир Негода
что - то он на <иванова> как - то и не смахивает .
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8 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
да ещё и имя такое, тимур-лемур..... и фамилия иванов, не стыкуется.
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7 час.
С
Серега
Нет, я очень не против существования оппозиции в стране! Оне нужны, что бы:власть не -"забронзовела"!!! Но власть им-нельзя давать, уже было такое, что :развалили все предприятия(почти все!), а новые-не построили, хотя-обещали!!!
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3 час.
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