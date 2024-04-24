Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серега
    Нет, я очень не против существования оппозиции в стране! Оне нужны, что бы:власть не -"забронзовела"!!! Но власть им-...Путин начал арест...
  • Александр Конкин
    Это кто решится? Набиуллина или Силуанов со товарищи? Автор не смеши..!США забрали у Рос...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    да ещё и имя такое, тимур-лемур..... и фамилия иванов, не стыкуется.Путин начал арест...

Путин начал арестовывать соратников своих друзей. Как брали зама Шойгу за взятки.

Путин начал арестовывать соратников своих друзей. Как брали зама Шойгу за взятки.

Сегодня 5,6K прочитали Какая всё-таки интересная у нас страна. Когда команда Навального* опубликовала расследование о роскошной жизни Тимура Иванова, занимавшего должность зама главы Минобороны Сергея Шойгу, все дружно плевались и говорили что такого быть не может.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Негода
что - то он на &lt;иванова&gt; как - то и не смахивает .
Ответить
8 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
да ещё и имя такое, тимур-лемур..... и фамилия иванов, не стыкуется.
Ответить
7 час.
С
Серега
Нет, я очень не против существования оппозиции в стране! Оне нужны, что бы:власть не -&quot;забронзовела&quot;!!! Но власть им-нельзя давать, уже было такое, что :развалили все предприятия(почти все!), а новые-не построили, хотя-обещали!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх