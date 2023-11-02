Илон Маск обвинил Сороса в ненависти к человечеству

Известный американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз высказался в критическом тоне о финансисте Джордже Соросе, которого он обвинил в ненависти к человечеству и попытках разрушить западную цивилизацию.
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