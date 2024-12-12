Андрей Мазов рассказал о премии «Тульский бизнес-2024» в эфире ГТРК «Тула»

Главное бизнес-событие года премия «Тульский бизнес» состоится уже сегодня. О том, кто стал лауреатами, рассказал генеральный директор ООО «Региональные новости» Андрей Мазов в утреннем эфире «Вести-Тула».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии