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Тульские новости

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Андрей Мазов рассказал о премии «Тульский бизнес-2024» в эфире ГТРК «Тула»

Андрей Мазов рассказал о премии «Тульский бизнес-2024» в эфире ГТРК «Тула»

Главное бизнес-событие года премия «Тульский бизнес» состоится уже сегодня. О том, кто стал лауреатами, рассказал генеральный директор ООО «Региональные новости» Андрей Мазов в утреннем эфире «Вести-Тула».

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