Россия обезоруживает наиболее опасное подразделение украинского спецназа

22 мая российские вооруженные силы нанесли удар по базе сводного отряда полицейского спецназа Украины КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) в Запорожье, в результате которого украинская сторона потеряла около 25 военнослужащих убитыми и 75 – ранеными.
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