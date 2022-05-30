Театр абсурда

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Россия обезоруживает наиболее опасное подразделение украинского спецназа

Россия обезоруживает наиболее опасное подразделение украинского спецназа

22 мая российские вооруженные силы нанесли удар по базе сводного отряда полицейского спецназа Украины КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия) в Запорожье, в результате которого украинская сторона потеряла около 25 военнослужащих убитыми и 75 – ранеными.

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