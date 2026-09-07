Четыре ограничителя украинской металлургии: когда компенсировать нечем

Ночь на 5 сентября. Минобороны России сообщает о групповом ударе по металлургическим предприятиям в Днепропетровской области — «Каметсталь» в Каменском и Днепровский металлургический завод (ДМЗ).
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