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Закон и Порядок

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Почему Путин предпочитает не быть, а казаться? Зачем нам выглядеть доверчивыми терпилами?

Почему Путин предпочитает не быть, а казаться? Зачем нам выглядеть доверчивыми терпилами?

Юрий Кот Вчера имел удовольствие в студии слушать американца Майкла Бома, который в свое время на чистом глазу у меня в программе утверждал, что удары по Хиросиме и Нагасаки ядерными бомбами были правильным решением США.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Статейка с подтекстом, явно либерастическая: якобы отдает должное уму , выдержке и хитрости Путина и тут же пытается внушить, что он все-таки слишком добренький и согласен на все. НЕТ. Как бы аФтар не пытался испачкать Путина это не получится. Он отработал задание, немного лизнул и тут же нагадил. И это видят все , умеющие думать и мыслить. Так что аФтар, конечно, получит свои бабки, но он и сам понимает, что пишет заказуху и она низкого качества. Ведь он понимает, что придет время и его спросят...
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5 час.
Людмила Лиханова
А это для тебя, специально для иди ота.  Статейка с подтекстом, явно либерастическая: якобы отдает должное уму , выдержке и хитрости Путина и тут же пытается внушить, что он все-таки слишком добренький и согласен на все. НЕТ. Как бы аФтар не пытался испачкать Путина это не получится. Он отработал задание, немного лизнул и тут же нагадил. И это видят все , умеющие думать и мыслить. Так что аФтар, конечно, получит свои бабки, но он и сам понимает, что пишет заказуху и она низкого качества. Ведь он понимает, что придет время и его спросят...
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5 час.
Фирсов Евгений
Кот он и есть кот.  Кот баюн, это который баюкает, а не тот который воюет. История у него ещё та. Перекрашенный он. Если раз перекрасился, то перекрасится и во второй, если потребуется. Нельзя любить Родину Россию, и при этом поносить Сталина. Он это делал.
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4 час.

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