Почему Путин предпочитает не быть, а казаться? Зачем нам выглядеть доверчивыми терпилами?

Людмила Лиханова Статейка с подтекстом, явно либерастическая: якобы отдает должное уму , выдержке и хитрости Путина и тут же пытается внушить, что он все-таки слишком добренький и согласен на все. НЕТ. Как бы аФтар не пытался испачкать Путина это не получится. Он отработал задание, немного лизнул и тут же нагадил. И это видят все , умеющие думать и мыслить. Так что аФтар, конечно, получит свои бабки, но он и сам понимает, что пишет заказуху и она низкого качества. Ведь он понимает, что придет время и его спросят...

Людмила Лиханова А это для тебя, специально для иди ота. Статейка с подтекстом, явно либерастическая: якобы отдает должное уму , выдержке и хитрости Путина и тут же пытается внушить, что он все-таки слишком добренький и согласен на все. НЕТ. Как бы аФтар не пытался испачкать Путина это не получится. Он отработал задание, немного лизнул и тут же нагадил. И это видят все , умеющие думать и мыслить. Так что аФтар, конечно, получит свои бабки, но он и сам понимает, что пишет заказуху и она низкого качества. Ведь он понимает, что придет время и его спросят...