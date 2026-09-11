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Царьград

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Тёмные пятна – уже поздняя стадия: Русских предупредили о смертельной опасности, назван первый сигнал

Тёмные пятна – уже поздняя стадия: Русских предупредили о смертельной опасности, назван первый сигнал

Недуг развивается незаметно, люди списывают его усталость, тягу к сладкому и даже на характер. Однако заподозрить заболевание можно по ряду признаков, не сдавая анализы, объяснил врач Сергей Вялов.

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