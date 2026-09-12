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В ООН переадресовали авторам резолюции вопрос Японии о карте с Курилами

В ООН переадресовали авторам резолюции вопрос Японии о карте с Курилами

Лавовое плато Янкито на острове Итуруп © Юрий Смитюк/ТАСС В ООН отреагировали на протест Японии из-за Курильских островов, обозначенных на карте Equal Earth как часть России.

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