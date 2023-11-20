Градсовет одобрил возведение в барнаульском лесу ЖК с аллеей и стеклянным паркингом

Первые этажи домов отдадут под магазин, ресторан, спортзал, частный детский сад Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют" В лесу недалеко от Барнаульского санатория скоро начнут строить ЖК на 245 квартир.