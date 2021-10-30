Черномоский флот следит за американским эсминцем в Чёрном море

Силы и средства Черноморского флота России следят за эсминцем США Porter, который зашёл в Чёрное море, сообщили в Министерстве обороны, передаёт RT.
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