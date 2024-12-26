Помогает ли большое количество воды при похмелье — вот, что говорит наука

Похмелье — это практически неотвратимое последствие приема неумеренного количества алкоголя. В сети можно найти множество советов о том, как облегчить это состояние, и практически всегда главная рекомендация заключается в потреблении большого количества воды.
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