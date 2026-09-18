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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фермин о целях вне футбола: «Создать семью, построить собственный дом. Но до этого еще далеко, думаю»

23-летний хавбек «Барселоны» Фермин Лопес рассказал о своих целях вне футбола. - О чем мечтаете, какие цели ставите перед собой вне футбола? – Если говорить о жизни вне футбола, то со временем мне хотелось бы создать семью, и чтобы все мои близкие были здоровы.

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