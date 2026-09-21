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"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома

"Трамп ТВ" в ответ на бойкот СМИ: В США заработал собственный телеканал Белого дома

Администрация президента США Дональда Трампа сделала следующий ход в конфликте с ведущими американскими СМИ — заработал собственный телеканал Белого дома "Трамп ТВ" .

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