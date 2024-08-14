Бакальчук объяснил причины кредиторской задолженности в 30 миллиардов рублей

Владислав Бакальчук, основатель проектного подразделения маркетплейса Wildberries "ВБ Девелопмент", объяснил причины возникновения кредиторской задолженности в размере 30 млрд рублей перед материнской компанией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии