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Мальчик заплатил за безбилетного пассажира автобуса. Но ребенок и подумать не мог, как отблагодарит его мужчина

Мальчик заплатил за безбилетного пассажира автобуса. Но ребенок и подумать не мог, как отблагодарит его мужчина

Мужчина вошёл в автобус. Все места были заняты, а спустя несколько минут к нему подошёл контролер: «Покажите, пожалуйста, ваш билет».

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Татьяна
Вот и сказочке конец, кто прочитал - молодец
Ludmila alechshenko (Koroleva)
Надо же такую муть выдумать !!!
Вера Будникова
Сопли в сахаре...
Инга Ланская
Ну как не стыдно такую ахинею писать.

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