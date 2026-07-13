Климатолог предрёк новую волну аномальной жары в европейской части России

Европейская территория России примет на себя основной удар новой волны экстремальной жары, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.
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