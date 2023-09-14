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Военнослужащие Восточного Военного округа учатся эвакуировать с поля боя раненых бойцов

Военнослужащие Восточного Военного округа учатся эвакуировать с поля боя раненых бойцов

С военнослужащими мотострелковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) проходят практические занятия по тактической медицине и эвакуации с поля боя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

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