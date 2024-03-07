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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трэйс Джексон-Дэвис: «Готовился к Яннису, ориентируясь на защиту Блэйка Гриффина»

 Трэйс Джексон-Дэвис поставил 3 блока лидеру «Бакс» Яннису Адетокумбо. «Очевидно, я никогда не сталкивался с таким игроком, имеющим такую скорость, такую резкость.

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