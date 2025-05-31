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Эксперт объяснил, как не стать случайным участником преступной финсхемы

Эксперт объяснил, как не стать случайным участником преступной финсхемы

Соблюдение простых правил при банковских переводах защитит граждан от вовлечения в незаконные схемы и уголовного преследования, сообщил председатель комитета по финансовой грамотности Ассоциации российских банков Максим Семов в интервью РИА Новости .

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