Эксперт объяснил, как не стать случайным участником преступной финсхемы

Соблюдение простых правил при банковских переводах защитит граждан от вовлечения в незаконные схемы и уголовного преследования, сообщил председатель комитета по финансовой грамотности Ассоциации российских банков Максим Семов в интервью РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии