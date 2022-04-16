Из-за взрыва электросамоката погиб молодой москвич

+ A — Транспортное средство загорелось за считаные секунды Электросамокат, поставленный на зарядку в квартире, забрал жизнь своего хозяина и чуть не лишил жизни еще шестерых соседей в многоэтажном доме на Нововатутинском проспекте в Новой Москве.