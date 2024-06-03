Подростки в ЯНАО получили возможность заработать до 40 тысяч рублей за две недели

В Салехарде стартовала ежегодная программа для подростков - "Трудовое лето-2024". На первую смену уже записалось 80 ребят, которые получат зарплату за две недели работы в различных учреждениях, сообщили в администрации Салехарда.
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