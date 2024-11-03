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Крымская газета

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В начале ноября 1612 года патриоты освободили Москву

В начале ноября 1612 года патриоты освободили Москву

В начале ноября 1612 года патриоты освободили Москву. Поход Второго ополчения, возглавленного князем Дмитрием Пожарским и нижегородским земским старостой Козьмой Мининым, спас Россию от смуты и порабощения иностранными интервентами.

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