Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Мария
    Прежде чем он сдохнет от передозы, сколько ещё людей погибнет.....Но что самое поразительное, кастрюли уверены, что о...Зеленского убьют ...
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    Да!!! Этот ЖИД ...может сказать многое...Зеленского убьют ...

Перед учебным годом Украину покинули 300 тыс. школьников. «Дети перестают получать украинское образование»

Перед учебным годом Украину покинули 300 тыс. школьников. «Дети перестают получать украинское образование»

На Украине заявили о катастрофической ситуации с отъездом школьников из страныHalfpoint/Shutterstock/FOTODOM На Украине растет число обращений от родителей, планирующих продолжать обучение детей дистанционно после переезда за границу.

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