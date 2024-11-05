Перед учебным годом Украину покинули 300 тыс. школьников. «Дети перестают получать украинское образование»

На Украине заявили о катастрофической ситуации с отъездом школьников из страныHalfpoint/Shutterstock/FOTODOM На Украине растет число обращений от родителей, планирующих продолжать обучение детей дистанционно после переезда за границу.
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