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Крымская газета

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Правительство выделит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев

Правительство выделит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев

Правительство России обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев. Об этом на выставке «Золотая осень-2026», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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