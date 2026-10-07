Правительство выделит Крыму 1,5 млрд рублей для поддержки аграриев

Правительство России обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев. Об этом на выставке «Золотая осень-2026», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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