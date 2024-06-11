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Татьяна Москалькова предложила наказывать за русофобию как за экстремизм

Татьяна Москалькова предложила наказывать за русофобию как за экстремизм

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила создать механизм, который позволит привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм.

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