Татьяна Москалькова предложила наказывать за русофобию как за экстремизм

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила создать механизм, который позволит привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм.
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