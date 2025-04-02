Неписанные правила КГБ: о чём умалчивали чекисты?

В КГБ существовали свои негласные правила. О чём в советских спецслужбах не было принято говорить вслух?Место для «своих»Официально в КГБ мог пойти работать любой гражданин СССР.
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