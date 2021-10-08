В Удмуртии отменяют либо переносят концерты и спектакли

Удмуртская Государственная филармония сообщила, что согласно введению дополнительных антиковидных мер с 11 октября до особого распоряжения не может вести концертную деятельность для предотвращения распространения короновирусной инфекции COVID-19.
Удмуртская Государственная филармония сообщила, что согласно введению дополнительных антиковидных мер с 11 октября до особого распоряжения не может вести концертную деятельность для предотвращения распространения короновирусной инфекции COVID-19.
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